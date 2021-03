Rendas, marinheiros e complicações do IRS para quem recebeu apoio em destaque nos jornais

Correio da Manhã:

- "Covid trava subida das rendas de casa"

- "Em Lisboa e Porto já há sinais de queda nos valores pedidos. Média nacional sobre 5,5%"

- "Selecionador garante braçadeira a Ronaldo"

- "Combate à corrupção: Procuradora Maria José Morgado defende prestação de contas"

- "É preciso moralizar o sitema democrático"

- "Paciente de 32 anos acusa cirurgião - Pénis ficou pior após 5 operações"

- "Massacres: Terror islâmico em Moçambique"

- "Guerra de amantes de milionário das orgias"

- "Metade dos estudantes sem conhecimentos básicos"

- "Confinamento agravou dificuldades dos alunos"

- "Vírus com origem em morcego passou para outros animais"

- "Juiz contra estado de emergência desafia diretor da PSP para combate"

- "Marcelo promulga: Governo em reflexão sobre apoios sociais"

- "Novo Banco: Subida do malparado surpreende fundo"

- "Multas de trânsito: Radares sacam 45,8 milhões"

- "Massamá: Inventam mulher aflita para assalto violento"

- "Lei impede regresso de Renato Seabra"

- "Italiano de Calábria: Patrão da máfia caçado em Lisboa"

Público:

- "Centros de vacinação em massa vão precisar de 5200 profissionais"

- "Ever Given desencalhado: Canal do Suez reabre quase uma semana depois"

- "Apoios sociais: Costa adia decisão sobre recurso ao Constitucional depois da mensagem 'criativa' de Marcelo"

- "Fundo de Resolução: Reforço do Novo Banco não tem de passar pelo Parlamento"

- "Candidato a Lisboa: João Ferreira sai do Parlamento Europeu ao fim de 12 anos"

- "Educação: Menos de metade dos alunos atinge nível esperado"

- "Violência doméstica: Em 2020, a APAV apoiou mais de 13 mil vítimas"

- "Moçambique: Ataque a Palma pode ser ponto de viragem no conflito"

- "Ronaldo: O 'dono' dos livres que tem rendido pouco a Portugal"

- "Arqueologia: André Tomé, o arqueólogo que estuda a Síria de há 2300 anos a partir do Alentejo"

Jornal de Notícias:

- "Marinheiros obrigados a devolver milhares de euros em gratificações"

- "Contabilistas desconhecem regras do IRS para quem recebeu ajuda estatal"

- "Desespero em Moçambique"

- "Costa vai meditar, mas afasta crise política por causa de apoios sociais"

- "Educação: Metade dos alunos nem as competências básicas atingiu"

- "Criminalidade: Confinamento faz aumentar homicídios em Portugal"

- "Mortalidade rodoviária quase duplica em Viana"

- "Covid-19: Limite de novos casos ultrapassado em 32 concelhos"

- "Justiça: Juiz negacionista desafia diretor nacional da PSP para combate"

- "Luxemburgo-Portugal: Selecionador considera Ronaldo um exemplo e mantém braçadeira"

- "Capital da Cultura: Leiria leva chumbo do Tribunal de Contas"

Diário de Notícias:

- "'Não há crise.' Mas Costa mantém opções em aberto"

- "Canal de Suez. 'Ever Given' já navega e o trânsito foi retomado ao fim de seis dias de bloqueio"

- "Do trapézio para a cozinha: Artistas de circo recriaram-se à espera de voltar à pista"

- "Cinema: Cannes resiste à pandemia com festival no verão e uma seleção de luxo de autores consagrados"

- "Fernando Santos: Gesto de Ronaldo 'não foi bonito', mas não ameaça lugar do capitão na seleção"

- "Moçambique: Jihadistas reivindicam controlo de Palma. Milhares de pessoas fogem para Pemba"

- "Maçonaria: Politólogos questionam eficácia de tornar públicas todas as filiações dos políticos"

- "IRS arranca na quinta-feira: Reembolsos vêm mais cedo mas famílias deverão receber menos"

- "Local: Três elevadores vão ligar a cidade ao Castelo de Leiria. Museus de Lisboa reabrem com um mês gratuito"

Inevitável:

- "Covid-19. Quando um elemento do agregado familiar é vacinado, os outros têm menos 30% de risco de serem infetados"

- "Chuva de prémios. São conhecidas esta terça-feira as nomeações para mais uma edição europeia dos World Travel Awards, a que se seguem os prémios mundiais"

- "Juiz polémico chama Maçon ao diretor nacional da PSP"

- "Apoios sociais. Costa classifica decisão do PR como 'criativa' e 'inovadora'"

- "Canal do Suez desbloqueado. Ever Given põe fim à crise que já se adivinhava"

- "As duas pontes de Edgar Cardoso que fazem história no Porto"

- "Moçambique. Daesh reclama controlo de Palma, Cabo Delgado"

Negócios:

- "Depósitos crescem três vezes mais que crédito"

- "Turismo excluído do apoio a recibos verdes"

- "Tumulto em Wall Street com colapso do Archegos"

- "Emprego: Uma em cada cinco empresas dá cortes como permanentes"

- "Justiça: Zopt sem acesso a pedido de Angola para arrestar Nos"

- "Jihadistas globalizam conflito em Moçambique"

- "Contratos Públicos: Tribunal de Contas e Parlamento com mais poderes na fiscalização"

- "Ensino: Creches e pré-escolar não podem anular matrículas"

A Bola:

- "Esquece a linha"

- "Belgrado já ficou para trás e Ronaldo tenta terminar dieta de golos"

- "Ronaldo arrisca maior série sem marcar na época de Fernando Santos"

- "Diogo Jota mantém-se no onze"

- "'Voltar à Liga depende muito de 'lobbies'' - Manuel Machado"

- "'Scouting': Como contratar sem ver jogos ao vivo"

- "Do Estoril ao Benfica, as estratégias de nove clubes em Portugal"

- "Benfica: Emprestados sem retorno"

- "Sporting: Porro, o herói de Don Benito"

- "FC Porto: Jogo com Chelsea pode ser em Sevilha"

Record:

- "Águia de olho em Mineiro"

- "Benfica: Médio do Gil Vicente pode chegar à Luz na próxima época"

- "Sp. Braga também está na luta pela contratação"

- "Passe pertence à Chapecoense mas galos vão exercer opção de compra"

- "Samaris recupera na Grécia"

- "Assume conversas bem encaminhadas: Simão confirma regresso para a formação"

- "Fernando Santos defende capitão: 'Ronaldo é um exemplo'"

- "'Não foi um gesto bonito, mas foi um momento de frustração'"

- "Moutinho e Renato Sanches disputam lugar"

- "Sporting: Processo a Amorim avança em abril"

- "Treinador vai ser chamado para audiência preliminar"

- "Antunes já testou negativo à covid"

- "FC Porto: Receção ao Chelsea será em Sevilha"

- "2.ª mão deve ser em Valência"

- "Neemias Queta concorre à NBA"

- "Poste português apresenta-se ao Draft"

O Jogo:

- "Capitão até ao fim"

- "Episódio protagonizado na Sérvia não belisca estatuto de Ronaldo"

- "Fernando Santos: 'Vai manter a braçadeira, é um exemplo nacional'"

- "Bruno Fernandes cumpre castigo e força mexidas no onze"

- "Portugal no papel de Golias"

- "FC Porto: Champions do dragão está em risco"

- "Evanilson reclama espaço com segundo golo em dois jogos pelos bês"

- "Sporting: Real segue Porro"

- "Luiz Phellype com guia de marcha. Avançado fora dos planos de Amorim"

- "Benfica: Eficácia castiga as águias"

- "Rui Costa defende plantel: 'Não foi pelo balneário que correu mal'"

- "Braga: 'Liga dos campeões? Claro que é possível'"