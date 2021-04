Presidente venezuelano promete pagar hoje montante em falta para 11 milhões de vacinas

O Presidente da Venezuela Nicolás Maduro disse, no domingo, que o Governo pagará hoje o montante em dívida ao mecanismo COVAX para aceder a mais de 11 milhões de vacinas contra a covid-19.

O mecanismo COVAX é coordenado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e destina-se a distribuir equitativamente a nível mundial vacinas para fazer face à pandemia de covid-19. "Posso anunciar, como anúncio, que esta semana que começa, 19 de abril, segunda-feira, será efetivado o resto do depósito da quota completa dos 120.000.000 (de dólares) do sistema COVAX", disse Nicolás Maduro quando fazia o balanço semanal sobre a pandemia na Venezuela. "Está aí o dinheiro", afirmou, acrescentando: "Agora, bom, venham as vacinas para a Venezuela".

No dia 10, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse que a Venezuela pagou 50% da quota que o mecanismo COVAX exige ao país sul-americano para que possa aceder às vacinas contra a covid-19. Na altura foi anunciado o adiantamento de 53,8 milhões de euros para comprar mais de 11 milhões de vacinas contra a covid-19. "Já pagámos o adiantamento do mecanismo COVAX e temos os recursos completos para atender este compromisso", anunciou a vice-presidente da Venezuela, durante uma conferência de imprensa transmitida pela televisão estatal venezuelana.

Este domingo, Nicolás Maduro disse que os recursos para pagar as vacinas se conseguiram "com sacrifício" e que, mesmo assim, se iniciou um processo de vacinação, embora ainda não se tenha atingido um "nível ótimo". O responsável afirmou ainda esperar que durante os meses de maio, junho e julho o país entre numa etapa "avançada" de vacinação com as vacinas que cheguem pelo mecanismo COVAX.

O anúncio do Presidente aconteceu horas depois de líderes sindicais e trabalhadores da saúde e da oposição venezuelana se mobilizarem em Caracas para exigir um plano de vacinação contra a covid-19, "sem critérios políticos" e que tenha como prioridade médicos e enfermeiros.