RIR denuncia más condições dos apartamentos do Bairro das Romeiras

O partido RIR esteve hoje no Bairro das Romeiras, em Santo António, a pedido de alguns moradores. Em causa está as condições em que se encontram os apartamentos da Câmara Municipal do Funchal, da responsabilidade da empresa municipal Sociohabita.

"De visita a estas habitações, constatou-se que em algumas destas, quando chove, as mesmas ficam inundadas, entrando água pelas tubagens eléctricas e pelas saídas dos exaustores, havendo mesmo várias queixas na autarquia, onde os seus responsáveis fazem orelhas moucas às reclamações apresentadas", disse Roberto Vieira.

Segundo o porta-voz da iniciativa, "estas situações acontecem mais concretamente no Bloco 5, Rua 1, tendo alguns dos moradores afirmado que esta é também uma realidade em outros blocos de habitação".

Roberto Vieira critica o facto de a empresa Sociohabita não funcionar, "tendo tido apenas como prioridade aumentar as rendas". No entanto, quando é preciso fazer obras "os responsáveis da empresa e da Câmara Municipal nem aparecem", lamentou.

No seu entender, estas pessoas "não podem continuar à frente dos destinos do Funchal e dos funchalenses".