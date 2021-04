Desconfinamento no continente avança para a próxima fase na segunda-feira

António Costa afirma que o país está em condições de dar o próximo passo e vai entrar na próxima fase de desconfinamento. Estas aplicam-se à generalidade do território nacional.

O primeiro-ministro, esta tarde, falou de uma redução, no bom sentido, da taxa de incidência da covid-19. No entanto, o Ritmo de Transmissão (Rt) está a aumentar. É com base nestes dados que se baseiam as decisões do Conselho de Governo.

Os alunos do ensino Secundário e Superior regressam às aulas presenciais.

As salas de espectáculo e cinemas vão reabrir.

Os restaurantes e cafés vão poder ter serviço ao balcão, sendo que as lojas e centros comerciais podem reabrir. Todos estes devem cumprir normas, tais como lotação máxima.

As actividades desportivas de médio risco podem ser retomadas.

Casamentos e baptizados podem realizar-se com assistência máxima de 25% relativamente a lotação normal do local.

No entanto, em Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior, as medidas são revertidas, dado o número de casos que apresentam actualmente.