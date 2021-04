Jovem detido por furto em estabelecimento comercial com arrombamento

Ficou em liberdade, com termo de identidade e residência, um jovem de 24 anos, detido em flagrante delito pelo crime de furto em estabelecimento comercial com arrombamento. Sabe o DIÁRIO que este furto ocorreu na madrugada de quinta-feira.

Foi durante as diligências policiais desenvolvidas pelas Divisão Policial do Funchal, na zona baixa da cidade, que os agentes conseguiram logrou interceptar e deter o suspeito que, durante o recolher obrigatório, se encontrava no interior de um estabelecimento comercial sito à Rua da Carreira, após ter arrombado a sua porta de entrada.

"Uma vez que o mesmo foi surpreendido no interior do estabelecimento, o suspeito ainda não detinha qualquer objecto na sua posse. Contudo, de acordo com o proprietário do estabelecimento, os danos provocados ascendem a um valor total de 300 euros", refere nota da PSP.