Reino Unido regista mais 60 mortes e mantém Rt em 0,9

O Reino Unido registou 60 mortes e 3.150 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, divulgou hoje o Governo britânico, que manteve o índice de transmissibilidade efetivo (Rt) em 0,9.

Segundo a atualização semanal após avaliação dos cientistas, o índice manteve-se no intervalo entre 0,8 e 1, o que significa que, em média, cada 10 pessoas infetadas vão infetar entre oito e 10 outras pessoas.

Na véspera tinham sido notificadas 53 mortes e 3.030 novos casos, mas a média dos últimos dias é de 32 mortes e 2.829 casos.

Nos últimos sete dias, entre 03 e 09 de abril, houve uma redução de 25,8% no número de mortes e de 32,2% no número de casos com um resultado de teste positivo de covid-19 em relação aos sete dias anteriores.

No total, morreram no Reino Unido 127.040 pessoas entre 4.365.461 casos de contágio confirmados desde o início da pandemia covid-19.

Até quinta-feira, 31.903.366 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 6.541.174 receberam uma segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.903.907 mortos no mundo, resultantes de mais de 133,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.904 pessoas dos 826.327 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.