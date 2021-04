Há 41 anos a Festa da Flor assinalava as 'bodas de prata'

Há 41 anos atrás, o Ateneu Comercial do Funchal assinalava as 'bodas de prata' da Festa da Flor. Para marcar a data foi preparado um programa especial para aquele que era o evento organizado pela instituição com maior projecção e que mais tarde viria a ficar na alçada da secretaria regional com a tutela do Turismo.

A iniciativa foi notícia na edição do DIÁRIO de 13 de Abril de 1980, uma edição que dava destaque, também, à importância estratégica do 'Triângulo Lisboa - Funchal - Ponta Delgada', no panorama nacional, mas também internacional, com a NATO em primeiro plano.

Nestas páginas era ainda notícia o golpe de estado na Libéria, país da África Ocidental. O presidente Tolbert foi assassinado. O objectivo dos golpistas era acabar com a corrupção que imperava naquele estado.

Estas e outras notícias podem ser recordadas na edição que agora partilhamos com os nossos leitores.