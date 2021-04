Sindicato congratula-se com revisão do documento sobre chefias nos bombeiros

A delegação da Região Autónoma da Madeira do SNBS - Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores congratula-se com a revisão do documento regulador das chefias dos turnos de trabalho do corpo de Bombeiros Municipais de Machico, publicado esta semana.

O documento outorga a responsabilidade de direcção aos bombeiros profissionais da administração local, funcionários daquela Câmara Municipal, de acordo com todas as disposições legais.

"O anterior documento estava mais próximo daquilo que é o modelo e organização de uma associação humanitária do que propriamente de um corpo de bombeiros tutelado por uma autarquia", refere.

"A falta de rigor esplanada no anterior documento tinha como consequência directa o deficitário ordenamento das chefias, quer pela inexistência de relação entre as categorias das carreiras de bombeiro sapador e de bombeiro voluntário, quer pela usurpação das funções dos próprios funcionários do município", sustenta.

Refere ainda que o problema foi objectivo de discussão nas sessões plenárias de trabalhadores e reportado à pessoa do presidente da Câmara Municipal para a devida apreciação.

"Apesar deste e de outros avanços nas últimas semanas, continuamos com grandes divergências com a Câmara Municipal de Machico, nomeadamente pela sua insistência na contratação de assistentes operacionais para desempenharem funções de bombeiro, o que para nós é visto como uma regressão no tempo por estabelecer, novamente, uma separação entre funcionários municipais no exercício das mesmas funções, advindo, por arrasto, outros problemas como o aumento da média de idades a curto e médio prazo como resultado das condições de acesso e de reforma destas carreiras", concluiu.