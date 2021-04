Miguel Pavão congratula-se com criação da carreira de medicina dentária na RAM

"Um dia histórico para a medicina dentária do nosso país, já que á a primeira vez que os médicos dentistas integrados num serviço público passam a ter uma carreira, à semelhança dos outros funcionários do Estado. É um marco na nossa profissão e a Região Autónoma da Madeira é a primeira a dar esse passo”. Foi desta forma que o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), Miguel Pavão, reagiu à criação da carreira de medicina dentária no SESARAM.

Na reunião de hoje com o Secretário Regional da Saúde e Protecção, Pedro Ramos, o bastonário da OMD, que se deslocou ao Funchal, agradeceu o empenho do Governo Regional, sublinhando que “hoje a RAM fez justiça a uma lacuna do Serviço Nacional de Saúde e a RAM dá um exemplo que a integração dos Médicos dentistas é viável e é necessária".

Esperemos que este seja um ponto de partida para que na Região Autónoma dos Açores e no Continente possam seguir este exemplo muito brevemente”. Miguel Pavão

Pedro Ramos salientou o “momento importante e histórico” desta aprovação, que para o secretário “revela o pioneirismo do Serviço Regional de Saúde e o respeito da Região pelos nossos profissionais”.

Fabião Castro Silva, representante da OMD na RAM, afirma que “é com grande orgulho" que vê a Madeira "dar este passo tão significativo" para a profissão".

É um passo que completa a integração plena da medicina dentária no SESARAM”. Fabião Castro Silva

A nova carreira de medicina dentária vai abranger todos os médicos dentistas que trabalham nos centros de saúde da Madeira e do Porto Santo, e no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Este encontro acontece na sequência da aprovação, em plenário, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (RAM), que decidiu, por unanimidade, votar a favor da criação da carreira de medicina dentária no SESARAM.