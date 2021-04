Um morto e um ferido grave em tiroteio defronte de hospital em Paris

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após tiros disparados por um indivíduo, que posteriormente se colocou em fuga numa motocicleta, em frente a um hospital em Paris, informaram hoje várias fontes à agência de notícias AFP.

Vários tiros foram relatados fora do hospital e as duas pessoas atingidas por balas foram atendidas pela equipa do próprio hospital. Uma das vítimas acabou por morrer morreu, disse uma fonte policial à AFP.

"Uma pessoa morreu e há um gravemente ferido", disseram os bombeiros.

O caso ocorreu em frente ao Hospital Henry Dunant, localizado no 16º distrito da capital francesa.

Nenhuma informação foi dada nesta fase pelos investigadores sobre as circunstâncias do tiroteio em frente a este hospital privado administrado pela Cruz Vermelha Francesa.

Esta instalação é um hospital geriátrico e atualmente funciona como um centro de vacinação da covid-19.

De acordo com a agência de notícias EFE, citando os meios de comunicação franceses, a vítima mortal é um homem e a pessoa ferida gravemente é uma mulher.

Ainda segundo os meios de comunicação franceses, o suposto agressor fugiu do local numa motocicleta.