Chuvas provocaram três mortos e nove feridos na província angolana de Benguela

Três mortos e nove feridos é o balanço das últimas chuvas que caíram sobre a província angolana de Benguela, informou o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros local.

Segundo o subinspetor bombeiro Jorge David, a chuva destruiu também 90 residências.

As vítimas, uma mulher de 53 anos, morreu, no município de Benguela, na sequência do desabamento da sua residência, tendo as outras duas morrido por afogamento nas praias da Baía Farta e da Catumbela.

"Os serviços de proteção civil e bombeiros intervieram em várias ocorrências a destacar aqui, infelizmente, três mortos e nove feridos. Destes três mortos, um foi em consequência do desabamento de uma residência no município de Benguela, uma anciã de 53 anos de idade, dois por presumíveis afogamentos no município da Baía Farta, um cidadão de 34 anos, na praia São José, e o outro, um cidadão de 25 anos, no município da Catumbela", explicou, Jorge David, em declarações à rádio pública.