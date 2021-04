Sindicato da Hotelaria denuncia abusos das entidades patronais

Adolfo Freitas tomou posse, ontem, para mais um mandato na coordenação do Sindicato da Hotelaria e Similares da Madeira.

O dirigente sindical reconhece que este será um mandato "de muitas dificuldades", sobretudo devido à pandemia, mas também devido aos "abusos de algumas entidades patronais".

Já antes da pandemia havia atropelos aos direitos dos trabalhadores do sector que se agravaram. Alterações de horários e ritmos de trabalho e ameaças de despedimento, são algumas das situações denunciadas.

Adolfo Freitas acusa alguns patrões de procurarem "criar medo" nos trabalhadores, com ameaças de despedimentos colectivos e extinção dos postos de trabalho.

Empresas que, sublinha, "têm sido apoiadas pelo Governo Regional e pelo Governo da República".

O Sindicato da Hotelaria também não vai abdicar de negociar aumentos, sobretudo uma actualização salarial equivalente ao aumento registado no salário mínimo. Uma medida que iria corrigir injustiças, uma vez que, com o aumento da retribuição mínima e nenhum aumento aos restantes salários, há trabalhadores com 30 e 40 anos de trabalho que ganham quase o mesmo que um jovem que começa a trabalhar.