Na edição de hoje do DIÁRIO fique a saber que a receita dos parques da CMF cai 25%. A quebra dos estacionamentos públicos, no Funchal, chegou aos 208 mil euros no ano passado. O auto-silo de São João foi o mais penalizado, com menos 123 mil entradas.

A mancha gráfica da primeira página é ocupada com uma foto de Eber Bessa, jogador alvinegro, na disputa pela bola com um dos adversários do Portimonense, que ontem foi mais forte e venceu por 5-1. O Nacional em queda livre, já que a ‘chicotada psicológica’ não evitou a sétima derrota consecutiva na I Liga.

Pode, também, ler que a atracção turística no Cristo Rei é privada, tendo o Tribunal da Relação mantido a decisão da primeira instância e reafirma que o caminho pedonal junto ao conhecido monumento é particular, podendo mesmo ser encerrado se o dono quiser.

Assinalando a Páscoa, saiba que a fé superou limitações impostas pela covid-19. A morte de Jesus foi assinalada por uma catedral em oração. Os fiéis foram cumpridores, conforme poderá ler na página 4 deste seu matutino.

Leia ainda que a saída da UBER “não é fim dos TVDE”. Quem o diz é Rui Barreto. O Secretário da Economia defende que a adaptação da lei à Madeira “foi bem feita”.

Estas e outras notícias poderá ler no DIÁRIO deste Sábado de Aleluia. Cumpra com as recomendações das autoridades de saúde e tenha uma boa Páscoa.