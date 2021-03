CMF mantém meios no terreno toda a noite

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal acompanhou, nas instalações da Proteção Civil Municipal, a intempérie que afectou o concelho, com um aviso vermelho para precipitação intensa, e um corte de energia eléctrica que afectou toda a Região. Miguel Silva Gouveia sublinhou que “a Proteção Civil Municipal e os Bombeiros Sapadores do Funchal continuarão de prevenção durante toda a noite, com todos os meios disponíveis no terreno, preparados para uma intervenção imediata, se for caso disso.”