Capitania actualiza aviso de má visibilidade

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso para má visibilidade, estendendo-o até às 6 horas de 1 de Abril, quinta-feira, depois de ter recebido novas indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O vento será quadrante S moderado a fresco, por vezes muito fresco até final da tarde.

A visibilidade estará moderada a fraca, por vezes má no início, tornando-se boa a partir do meio da tarde.

Na costa norte as ondas terão entre 2 a 3 metros e na costa sul entre 1 a 2 metros, aumentando 2 a 2,5 metros a partir da tarde.