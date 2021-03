IHM no terreno para apurar danos causados pela intempérie de sábado

Para fazer face às consequências da intempérie que assolou a Madeira no fim-de-semana, a IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM mobilizou, esta manhã, para o terreno uma equipa de vinte elementos, composta por jardineiros, cantoneiros e operacionais que vão proceder à limpeza dos complexos habitacionais que sofreram inundações, o que se verificou sobretudo no concelho do Funchal, onde, em 24 horas, da manhã de sábado até à manhã de domingo, os níveis de pluviosidade se situaram nos 290 milímetros (mm).

Em concreto, no que se refere à situação mais gravosa verificada num dos complexos, o Bairro Espírito Santo e Calçada, Bruno Pereira, Presidente do Conselho de Administração, acompanhado pelo Vogal Elias Gouveia e pelo Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, assim como pela restante Direção Técnica, deslocou-se ao local para proceder ao levantamento da situação.

A IHM relembra os seus inquilinos que podem reportar qualquer situação pelos canais habituais: e-mail ([email protected]), telefone (291 207 220 / 966 424 012) ou presencialmente, na sede ou na Loja do Cidadão.