França regista mais de 50.000 novos casos nas últimas 24 horas

As autoridades francesas registaram 50.659 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, em linha com os valores do dia anterior, numa altura de implementação de medidas adicionais para conter a propagação da pandemia.

Desde o início da pandemia, o país totalizou mais de 4,6 milhões de infeções e cerca de 95.980 mortes, contabilizando os 308 óbitos em hospitais de hoje.

A pressão nos hospitais continua a aumentar, com 28.581 doentes em todo o país (2.035 admissões nas últimas 24 horas), dos quais 5.109 estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) em estado grave (480 novos pacientes num dia).

Com estes dados nas UCI, a terceira vaga ultrapassou o pico da segunda, no outono de 2020, quando o país ficou confinado pela segunda vez.

Na quarta-feira, o Presidente Emmanuel Macron anunciou o encerramento das escolas por três a quatro semanas, antecipando as férias de primavera por um lado e, por outro, com aulas à distância desde o ensino médio ao secundário.

Além disso, os franceses poderão deslocar-se mais de 10 quilómetros desde as suas casas sem justificação e lojas não essenciais vão ser encerradas em todo o país.

A expectativa do governo é que a aceleração da campanha de vacinação permita uma melhoria da situação a partir de meados de maio, já que o país tem estado sob restrições desde outubro, com bares, restaurantes, cinemas, museus e ginásios, entre outros locais públicos, encerrados desde então.

Até ao momento, 8,5 franceses receberam pelo menos uma dose da vacina e 2,8 milhões já receberam as duas doses.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.816.908 mortos no mundo, resultantes de mais de 128,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.