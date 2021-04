Incêndio mata mais de 55 mil porcos na Alemanha

Mais de 55 mil porcos terão morrido num incêndio que deflagrou na terça-feira numa unidade de suinicultura no nordeste da Alemanha, anunciou hoje a empresa responsável.

O incêndio -- cuja causa é ainda desconhecida - teve início nas instalações da empresa em Alt Tellin, no nordeste da Alemanha, e espalhou-se rapidamente através de condutas de ventilação, destruindo as instalações onde estavam os animais.

Um porta-voz da operadora LFD Holding, Ralf Beke-Bramkamp, disse à agência de notícias alemã Dpa que morreram mais de 55.000 animais e apenas 1.300 foram resgatados.

Na altura em que o incêndio deflagrou, estavam registados naquela unidade de suinicultura, uma das maiores da Alemanha, cerca de 7.000 porcas e 50.000 leitões.

Grupos de manifestantes, carregando cartazes com 'slogans' como "Parem com a tortura de animais" reuniram-se, na quarta-feira, no local.