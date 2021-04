Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza Festival de Música Virtual

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) promove este domingo de Páscoa, 4 de Abril, às 18 horas, um Festival Musical Virtual de beneficência a cargo de Miguel Pires e amigos. A transmissão será feita no Canal Na Minha Terra.

A iniciativa denominada ‘Por uma Boa Causa’ tem um custo de 10 euros e as receitas obtidas reverterão para a Liga contra o Cancro de forma a ajudar os que sofrem com esta doença.

Fundada a 4 de Abril de 1941, a LPCC é a referência nacional no apoio ao doente oncológico e família, na promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à formação e investigação em oncologia.

A aquisição do bilhete pode ser feita através do link: https://bit.ly/3ck0U73