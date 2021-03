Liga Portuguesa Contra o Cancro assinala 80º aniversário com festival musical virtual

Para assinalar o 80.º aniversário da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), o Núcleo Regional da Madeira promove no próximo dia 4 de Abril, domingo, às 18h00, a partir do Fórum Machico, um Festival Musical Virtual de beneficência “Por uma boa causa” com a actuação de Miguel Pires e os seus amigos.

O bilhete custa 10 euros. Para mais informações pode aceder à página do Canal Na Minha Terra (NAMINHATERRA TV - Eventos em direto). A aquisição do bilhete pode ser realizado através do seguinte link: https://bit.ly/3ck0U73.