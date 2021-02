Sporting de Braga perde por 3-1 e está fora da Liga Europa

O Sporting de Braga perdeu, esta noite, no encontro frente ao A.S. Roma, por 3-1 no encontro dos 16-avos de final DA Liga Europa. Com este resultado, os bracarenses estão fora da competição.

Depois de na 1.ª mão os italianos terem ganho por 2-0, eis que em casa voltaram a vencer. Desta feita, o resultado fixou-se em 3-1. O primeiro golo foi apontado por Dzeko, aos 24 minutos, resultado que seria segurado até ao intervalo.

Já na segunda parte, o Roma voltaria a marcar, aos 74 minutos por Carles Pérez. Cristante, ex-Benfica, ainda marcaria um auto-golo, reduzindo o marcado a favor do Braga.

No entanto, o encontro não terminava sem mais um golo da equipa da casa, aos 90 por Mayoral.