José Manuel Rodrigues alerta para prevenção do cancro colorretal

Durante o mês de Março, o edifício da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) ficará iluminado de azul para alertar para o cancro colorretal, uma doença que afecta o intestino grosso e o reto.

Associando-se ao Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro e ao Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM) na promoção de uma campanha que visa alertar para a importância da prevenção e do rastreio do cancro colorretal, o presidente da ALM lembra que a palavra de ordem é a prevenção através de “rastreios”.

“Cada um de nós deve ser responsável pela sua saúde, e só com rastreio, só detetando a tempo este tipo de cancro, é que podemos ter sucesso na sua cura”, alertou José Manuel Rodrigues.

De acordo com os dados da Agência Internacional para a Pesquisa Sobre Cancro (Globocan), em 2020 foram detectados 60.000 novos casos de cancro em Portugal, dos quais 10.501 de cancro colorretal. Todos os dias morrem, em média, 11 portugueses vítimas de cancro colorretal, sendo este o segundo tipo de cancro que mais mata no nosso país. A taxa de sobrevivência aos cinco anos é de 50%, mas se a doença for diagnosticada atempadamente a taxa de sobrevivência ultrapassa os 90%.

O Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro diz que a situação é “preocupante”, já que existem pessoas com cancro que ainda não têm diagnóstico.

“A incidência do cancro não diminuiu, embora, aparentemente, estejam a ser diagnosticados menos casos, notando-se uma tendência para o diagnóstico em fases avançadas”, explica a Liga, salientando que esta realidade surge não só pela dificuldade dos cuidados de saúde terem tempo e espaço para fazerem uma adequada prevenção, informação e rastreios, como também pelo próprio desconhecimento dos sinais de alarme e medo dos doentes em procurarem cuidados de saúde nesta fase pandémica.

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira é uma das personalidades que aderiram à campanha Março Azul através de mensagens partilhadas nas redes sociais.