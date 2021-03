Madalena Nunes apresentou livro dedicado ao Tchiloli

A Vereadora com o pelouro da Cultura na Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes, esteve presente, esta tarde, no Teatro Municipal Baltazar Dias, para o lançamento do livro “Tchiloli Unlimited”, que é composto por textos de José Eduardo Agualusa, Luísa Paolinelli, Ana Nolasco e Ângelo Torres, e ilustrações originais do artista plástico René Tavares.

Madalena Nunes referiu, na ocasião, que “esta obra marca uma nova viagem entre a Madeira, os textos de Baltazar Dias e São Tomé, vincando o poder fantástico que a cultura tem de transformar a identidade e de reescrever o mundo. A proposta de edição do livro surgiu primeiramente da intenção de fortalecer e criar novos registos deste Património Imaterial, recorrendo, neste caso especial, às artes plásticas e à procura dos elementos artísticos que compõem o teatro.”

O Tchiloli é uma forma de teatro, música e dança, que constitui um exemplo emblemático do teatro sincrético e da crioulização cultural em São Tomé e Príncipe. A sua ligação ao Funchal decorre porque a parte textual do Tchiloli é baseada na obra teatral “A Tragédia do Marquês de Mântua”, escrita em 1540, pelo dramaturgo cego madeirense Baltazar Dias.

A Vereadora concluiu que “este lançamento marca mais uma etapa da nossa candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027, que se faz também com a valorização das histórias e das ligações do Funchal com outras cidades e países. A Câmara Municipal do Funchal tem interesse em continuar a dar asas a projetos como este, que com talento e investigação procuram trazer ao conhecimento de todos o melhor dos nossos antepassados e das nossas raízes.”

Para todos os interessados em adquirir esta obra financiada pela Câmara Municipal do Funchal, a mesma encontra-se à venda no Teatro Baltazar Dias e na Fundação Calouste Gulbenkian, tendo um custo unitário de 35€.