PCP comemora centenário com diversas iniciativas na Madeira

O PCP comemora sábado, 6 de Março, 100 anos da sua fundação em Portugal. Na Madeira, a principal iniciativa ‘100 Anos, 100 Bandeiras’, está marcada para as 15 horas, na Praça do Povo, no Funchal, com uma intervenção política do Coordenador Regional, Edgar Silva.

Haverá ainda uma série de eventos espalhados pela ilha sob o lema ‘Liberdade, Democracia, Socialismo – Pelos direitos, a melhoria das condições de vida e o progresso social. Contra a exploração e o empobrecimento’. A ideia passa por denunciar os problemas com que a Região está confrontada e a exigência de uma política que responda aos problemas, aos anseios e às reivindicações dos trabalhadores e do povo.

Até sábado, dia 6, oc comunistas vão realizar contactos com os trabalhadores, oportunidade para o PCP reafirmar “o seu compromisso de sempre como Partido dos trabalhadores, que está ao seu lado todos os dias e cujo projecto é indissociável dos seus interesses e aspirações a uma vida melhor, à libertação de todas as formas de exploração e opressão”, indica o partido que vai lançar na quinta-feira, dia 6, uam edição especial do ‘Avante’, órgão central do PCP, dedicado ao percurso exemplar de 100 anos de luta e ao seu projecto exaltante que se projecta na actualidade e no futuro, e ainda um poster alusivo ao centenário do PCP.

Será ainda desenvolvido uma promoção especial do ‘livro dos 100’ de vida e de projecto, obra publicada agora para as comemorações do Centenário do PCP. A venda especial do livro acontecerá no Centro de Trabalho do PCP no Funchal, à Rua João de Deus, n.º 12.