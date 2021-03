Representação das mulheres na Assembleia Legislativa da Madeira está nos 29,8%

"Nunca é demais apelar a que as mulheres participem mais na política" e que "não aceitem qualquer tipo de discriminação ou violência". Esta foi uma das mensagens transmitidas pela deputada do PSD na Assembleia da República, Sara Madruga da Costa, no âmbito do Lançamento dos Indicadores Regionais 2020 - Mulheres e Homens da Madeira e do Porto Santo da responsabilidade da Secretaria de Inclusão Social e Cidadania.

Sara Madruga da Costa recordou que a política constitui um mundo de homens e que só após a revolução de 25 de Abril de 1974 é que os direitos políticos das mulheres evoluiram bastante. A deputada na AR recordou que Carolina Beatriz Ângelo foi a primeira mulher a votar em 1911 e que em 1934 foi o ano da eleição das três primeiras deputadas à Assembleia Nacional. Entre 1934 e 1974 houve um total de 34 deputadas na AN.

Hoje em dia, afirma, Portugal é um dos países da União Europeia com mais mulheres na Assembleia da República e no Governo, sendo que, por forlça da lei da Paridade, 38,7% dos lugares da AR são hoje ocupados por mulheres.

Na Assembleia Legistativa da Região, há uma "clara predominância masculina": 70,25% de deputados do sexo masculino e 29,8% de deputados dos sexo feminino. Na AR, a representatividade da Madeira é de duas deputadas em 6, uma eleita pelo PSD e outra pelo PS.