Segundo o Relatório Trimestral do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM), relativo ao 4.º trimestre de 2020, houve uma redução da dívida financeira total do SERAM de 166,1 milhões de euros (-15,0%).

Houve ainda uma redução da dívida não financeira do SERAM de 6,3 milhões de euros (-1,9%), assim como do passivo do SERAM de 192,0 milhões de euros (-11,1%).

Além disso, de acordo com a mesma fonte, houve um aumento da situação líquida do SERAM de 141,1 milhões de euros (+19,2%) e do lucro do SERAM foi de 8,7 milhões de euros (+955,1%).

Refere ainda que foi registada uma melhoria da estrutura financeira do SERAM (rácio de endividamento diminuiu 6,5 p.p., rácio de autonomia financeira aumentou 6,4 p.p. e o rácio debt to equity baixou 0.4 p.p.).

O relatório trimestral do SERAM já se encontra disponível para consulta no portal da vice-presidência do Governo Regional (http://www.madeira.gov.pt/vp/).

No relatório são publicadas as contas trimestrais do Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira e a sua análise sumária e comparativa com o período homólogo anterior.