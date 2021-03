Liga dos Campeões é sonho de Luís Freire

O treinador do Clube Desportivo Nacional deixa o futebol quando ganhar a Liga dos Campeões. A revelação foi feita na 6.ª edição do podcast ‘Vai a Jogo’, realizada na passada semana, durante uma conversa com o apresentador Pedro Barbosa. "Se um dia atingir o topo, que é ganhar a Champions, no dia a seguir deixo a carreira de treinador", afirmou.

Luís Freire, o mais novo treinador da Primeira Liga, (tem 35 anos), revela estar sempre à procura de ser melhor treinador. Numa análise à organização de jogo da equipa que lidera e à evolução das tácticas, considera que “têm vindo a aumentar exponencialmente a dimensão ofensiva do Nacional” e não tem dúvidas de que a equipa tem capacidade e qualidade para fazer cada vez melhor, embora ainda haja “um caminho a percorrer”.

Durante a conversa, relembrou a amizade e os tempos em que viveu com o também treinador português Pepa. “No tempo do Tondela havia muitas dificuldades económicas e, muitas vezes, o nosso jantar era uma lasanha de 2€, uma mini e falar de futebol”, recordou o treinador da equipa madeirense.

O Barcelona, de Pepe Guardiola seria a equipa que lhe causaria mais pesadelos em enfrentar por ser uma equipa que “não deixa respirar, asfixia-te, não te deixa fazer quase nada além de defender”.

O podcast ‘Vai a jogo’ é apresentado por Pedro Barbosa, o locutor e analista de desporto reconhecido no universo dos podcasts, e pretende entrevistar as glórias do desporto nacional, jogadores, adeptos e treinadores, desde o inevitável futebol ao andebol ou aos desportos motorizados.

