Jornadas Parlamentares Atlânticas decorrem on-line com 10 deputados madeirenses

A edição deste ano das Jornadas Parlamentares Atlânticas, organizada por Cabo Verde, será condicionada pela pandemia de covid-19, pelo que vai decorrer à distância com troca de documentos de trabalho por via electrónica. O certame culmina com uma video-conferência, que vai decorrer pelas 14 horas de 16 de Março.

Este será um encontro que junta Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, tendo hoje sido preparado pela Conferência dos Representantes dos Partidos, tal como confirmou o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, no final da reunião de líderes desta manhã.

Quanto à delegação madeirense, vai contar com 10 deputados (4 do PSD, 1 do CDS-PP, 3 do PS, 1 do JPP e 1 do PCP). "À Região Autónoma da Madeira caberá também a presidência do grupo que abordará a ‘Sustentabilidade Ambiental e a Biodiversidade’ na Macaronésia. Terá também um relator no grupo que analisará ‘A Cultura e a Educação: Desenvolvimento e Cooperação’”, explicou José Manuel Rodrigues.

De acordo com nota da Assembleia Legislativa da Madeira, as Jornadas Parlamentares Atlânticas deste ano são constituídas por quatro grupos de trabalho. O Grupo I vai trabalhar o tema ‘Jornadas Parlamentares Atlânticas: um modelo de cooperação para o desenvolvimento e os desafios do futuro’; o Grupo II está encarregue de analisar a ‘Sustentabilidade Económica e Social’, no espaço destas regiões insulares; enquanto os Grupos III e IV vão debruçar-se sobre os temas ‘Sustentabilidade Ambiental e Biodiversidade’ e ‘A Cultura e a Educação: Desenvolvimento e Cooperação’, no espaço macaronésio.

Os líderes parlamentares madeirenses confirmaram a realização de dois plenários na próxima semana, agendados para dos dias 16 e 17 de Março.

Dia da Mulher também assinalado na ALRAM

Foi com um voto de saudação que a Conferência dos Representantes dos Partidos assinalou o Dia da Mulher, “tendo em consideração o papel essencial que desempenha a Mulher na nossa sociedade, apesar de ainda estarmos longe da igualdade desejada".

José Manuel Rodrigues lembrou que “as mulheres foram as pessoas mais prejudicadas com esta pandemia que estamos a atravessar. Foram aquelas que perderam mais emprego e mais rendimento, e são aquelas que eventualmente têm mais trabalho”.

Ainda assim, o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira realça que nos últimos anos foram dados “passos significativos”, do ponto de vista legal e legislativo, que permitiram a afirmação das mulheres, na liderança de vários sectores, “esperando que possa vir a existir mais mulheres a participar na vida política regional”, concluiu.