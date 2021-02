Câmara da Calheta oferece aulas de ginástica on-line

A Câmara Municipal da Calheta vai oferecer aos seus munícipes aulas de ginástica on-line, através do programa ‘Ginástica pelas Freguesias’, uma iniciativa que resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal e a empresa Via Activa, para manter activos os munícipes do concelho, sobretudo a população sénior.

A iniciativa vai decorrer até que sejam retomadas as aulas presenciais, suspendas desde o início da pandemia. Com o passar do tempo, houve a necessidade de encontrar uma alternativa para continuar a promover os hábitos de vida saudáveis da população, sendo este programa uma resposta às necessidades actuais.

Para participar, os interessados terão apenas de possuir um smartphone, um tablet ou um computador, com acesso à Internet, sendo necessário fazer inscrição. As aulas serão acompanhadas pelo professor de ginástica da Via Activa, em directo e para aceder, basta clicar num link que será enviado por mensagem minutos antes do início de cada sessão. O processo é simples e intuitivo para captar todas as faixas etárias.

Os interessados podem inscrever-se e obter mais informações junto do professor do núcleo ou através do contacto 969 163 853.