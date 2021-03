Seminário 'on-line' divulga Rum e Vinho Madeira

A convite do Sindicato Nacional da Actividade Turística Tradutores e Intérpretes (SNATTI), o Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) realizou, desde segunda e até esta sexta-feira, dois seminários on-line (webinars), o primeiro sobre o rum da Madeira e o segundo sobre o vinho Madeira.

Nesta acção, que contou com as apresentações sobre o Rum e Vinho Madeira preparadas por Rubina Vieira, do Gabinete de Açcões Educativas do IVBAM, participaram mais de uma centena de pessoas em cada um dos seminários on-line.

Informa o Gabinete do Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural que os seminários tiveram como objectivo "aprofundar e alargar os conhecimentos dos profissionais do SNATTI sobre as mais variadas temáticas relacionadas com a produção e com os sectores do Rum e do Vinho Madeira".

Estas acções estão também em sintonia com a estratégia que tem vindo a ser posta em prática pelo IVBAM, no sentido de proporcionar conhecimentos e experiências a diferentes profissionais, quer com o Rum, quer com o Vinho Madeira, e desta forma, também, dar maior suporte na sua actividade e cativar novos apreciadores destes dois produtos regionais. Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Já no ano passado, a Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, através do Instituto do IVBAM, promoveu "perto de 70 de acções educacionais, quer presenciais, quer online, semelhantes a estas com o SNATTI, sobre os vinhos e rum agrícola da Madeira, que abrangeram cerca de 900 pessoas de várias nacionalidades".