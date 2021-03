PS reúne-se em Comissão Nacional dia 20 para marcar congresso para Julho

O presidente do PS convocou para o próximo dia 20 uma reunião da Comissão Nacional, que terá como ponto central a aprovação de uma proposta para a realização do congresso nacional nos dias 10 e 11 de julho.

De acordo com uma nota hoje divulgada pelo PS, além do congresso nacional, a Comissão Nacional deverá também votar propostas da direção dos socialistas para a realização de eleições diretas para o cargo de secretário-geral e para a eleição de delegados ao congresso.

Será ainda votada uma proposta de regulamento para a eleição da presidente e da Comissão Política Nacional das Mulheres Socialistas, e a reunião, que irá decorrer de forma presencial e mista devido à covid-19, abre com uma intervenção do secretário-geral do PS, António Costa, sobre a análise da situação política.

Na mesma nota, o PS adianta que na Comissão Nacional do próximo dia 20 o secretário-geral e os membros da mesa da Comissão Nacional e da Comissão Permanente deste partido irão participar presencialmente na reunião, nas instalações do Centro da Esquerda, em Lisboa, "onde será assegurado o cumprimento das necessárias normas de segurança sanitária, enquanto os restantes membros da Comissão Nacional irão participar por videoconferência".