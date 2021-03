Há menos litígios de impostos a entrar no tribunal na Madeira

No ano passado, os contribuintes particulares e empresas moveram 145 processos contra as Finanças na Madeira, o que representa uma redução no número de acções face aos quatro anos anteriores. Em causa está um montante de 17 milhões de euros em impostos. O Fisco perdeu a maioria dos casos no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal. O tema do contencioso tributário faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A imagem em maior destaque na primeira página é referente ao jogo Marítimo- Moreirense, que os verde-rubros perderam por 0-2. A equipa maritimista está no último lugar antes do jogo de sexta-feira com o Nacional. Ainda na área desportiva, há uma referência para os novos campeões da Europa em pista coberta, Patrícia Mamona e Pedro Pichardo.

Nesta edição focamos ainda o Dia Internacional da Mulher e o caminho difícil até à igualdade. Elas estão em maioria na Função Pública, mas mandam pouco. Já no sector privado são as mais prejudicadas pela actual crise pandémica. Na Madeira continuam a ganhar, em média, muito menos do que os homens.

O DIÁRIO revela ainda que o PS-Madeira vai indicar Sofia Canha para encabeçar lista à Câmara da Calheta e Helena Freitas à Câmara de São Vicente. No PSD, Gualberto Fernandes e Lino Pita avançam na Ponta do Sol e está a ser preparada a sucessão de Idalino Vasconcelos no Porto Santo.

Por fim, referência para o número mais baixo de casos de Covid-19 em 76 dias. Isto porque ontem a Região registou 33 novos infectados e 48 recuperados, num dia em que houve mais uma morte pela doença.