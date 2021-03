Autarca do PS critica ‘esquecimento’ de Cafôfo

Eleito pelo PS, Fábio Rodrigues, vereador não executivo na Câmara Municipal de Machico, não gostou de não ter sido convidado, a exemplo de outros autarcas, para a recente visita do presidente do Partido ao Concelho de Machico.

O também candidato socialista à Junta de Freguesia de Santo António da Serra, de onde é natural, encheu-se de coragem e hoje, através da sua página pessoal na rede social Facebook, deixou alguns recados dirigidos a Paulo Cafôfo.

“Senhor Presidente Paulo Cafôfo, parece que convites do Grupo Parlamentar do PS não é para todos, em visita a Machico! Contudo Sr. Presidente Paulo Cafôfo, deve ser só para quem foi eleito e tem cargo!!! Todavia não tenho cargo mas fui eleito, deverá ser por isso. Não estou aqui a lamentar, mas a ter a coragem de dizer a verdade!!!”, escreveu. Mas não apenas. O ‘post’ foi reforçado com “um aparte” para relembrar o socialista “grande histórico, André Escórcio, disse as verdades e castigaram-no”, acusa. Feito o reparo, conclui o cometário publico com o seguinte desejo: “Não espero viver da Política, espero que o próximo candidato a Presidente da Junta Freguesia de Santo António da Serra, tenha outro tratamento que eu não tive. Contudo sucessos para as próximas Autárquicas e acredite, PS sempre!!”.