Há 100 anos não havia notícias sobre o Dia da Mulher

Embora as comemorações do DIa Internacional da Mulher tenham ocorrerido a partir de 1909 em diferentes dias de Fevereiro e Março, foi só na década de 1970 que o dia 8 de Março foi adoptado pelas Nações Unidas como o Dia Internacional da Mulher, tendo como objectivo lembrar as conquistas sociais, políticas e económicas das mulheres, independente de divisões nacionais, étnicas, linguísticas, culturais, económicas ou políticas.

Daí que, as quatro páginas do DIÁRIO editado a 8 de Março de 1921 tinham outras prioridades, nomeadamente um texto sobre os vinhos da Madeira, concerto do tenor Saveiro Bocardi no Funchal ou até o desparecimento do livro de faltas do liceu Jaime Moniz.

Há cem anos faziam-se as contas aos prejuízos causados pelos temporais dos dias 5 e 6 de Março no Funchal que tinham causado a queda de um muro no lado Oeste do Palácio da Junta Geral.

Recorde estas e outras notícias da edição de há 100 anos do DIÁRIO.