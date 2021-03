Agradecer e segurar apoio político de Idalino Vasconcelos para que não se torne num desalinhado. É mais ou menos este o resumo da reunião da concelhia do PSD Porto Santo que decorreu esta tarde na sede dos social-democratas, um encontro que estava marcado para o início da próxima semana, mas o facto de Idalino ter confirmado hoje ao DIÁRIO que não seria mais candidato, antecipou o encontro. De resto, para já, não há qualquer sinal de quem será o substituto do autarca.

Em comunicado, a que o DIÁRIO teve acesso, a comissão Política do PSD Porto Santo, reconheceu e agradece “o esforço, a dedicação e o profissionalismo de Idalino Vasconcelos à frente dos destinos da Câmara Municipal”, evidenciando “a sua capacidade e entrega a todos os Porto-Santenses, particularmente nos momentos mais difíceis como aqueles que foram vividos pela população na sequência da pandemia”, conforme destaca o Vice-Presidente desta Comissão, Gregório Pestana.

Social-democrata que, em nome da Comissão Política, manifestou o seu respeito e entendimento quanto à decisão do atual Presidente da Câmara Municipal não se candidatar a novo mandato, fundamentada em questões de índole pessoal, deixando claro “que Idalino Vasconcelos continuará a colaborar e a trabalhar, como todos os militantes Social-democratas, em nome da vitória que é preciso alcançar este ano, no Porto Santo, para bem da estabilidade e da recuperação social e económica a que todos aspiramos neste momento”.

Deixando claro que “tão importante quanto os nomes que se disponibilizam a abraçar os desafios em nome do Partido, são os projetos que se apresentam à população e que se assumem a base para garantir que o Porto Santo prossiga o seu rumo”, Gregório Pestana reitera que, “ao contrário de outros supostos candidatos, impostos pelos seus Partidos, que vivem do vazio e da demagogia gasta, o PSD apresentará o único projeto e a única alternativa válida para salvaguardar os interesses e o futuro do Porto Santo e de todos os Porto-Santenses”, num compromisso que se renova, mais uma vez, “com uma população pela qual estamos e continuamos ainda mais empenhados a trabalhar e a dar o nosso melhor”.

Neste sentido, prossegue o Vice-Presidente, “a partir de hoje iremos preparar o dossier Autárquicas 2021, na certeza de que, tal como é nosso apanágio, apresentaremos as melhores soluções, os melhores e mais capacitados quadros de entre militantes, simpatizantes e sociedade civil em geral, num projeto vencedor com o qual a nossa população se identifique e faça parte, sendo esse, desde já, o nosso compromisso”.