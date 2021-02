São Roque desiste da Taça da Europa em ténis de mesa

O Clube Desportivo São Roque decidiu, esta semana, por cancelar a sua presença nas competições europeias de ténis de mesa masculino, devido a toda a indefinição em relação a poder viajar e competir, numa altura em que ainda estão em vigor as medidas impostas pelo Governo Regional, como consequência da pandemia da Covid-19.

A modalidade de Ténis de Mesa tem vindo a estar condicionada na sua actividade em várias dimensões, nomeadamente na realização de eventos de nível nacional e internacional, para além das restrições em vigor na Região Autónoma da Madeira.

As contingências da Covid-19 têm-se feito sentir em todos os países, estando as organizações desportivas dependentes das decisões governativas e das entidades de saúde para poderem avançar em processos de retoma.

A União Europeia de Ténis de Mesa (ETTU) tem cancelado ou suspendido grande parte dos eventos do seu calendário, atendendo à impossibilidade em poder fazer deslocar um volume significativo de atletas, tendo igualmente em conta zonas de maior risco de contágio da doença.

Uma das provas que tem estado condicionada é a realização da Taça da Europa 8Europe Cup), segunda prova mais importante por clubes, onde estava integrada a equipa madeirense do Clube Desportivo São Roque.

Nesta competição, após vários adiamentos, a segunda ronda, que incluía esta formação, foi adiada para os dias 16 a 19 de Maio de 2021, estando a equipa madeirense integrada no Grupo D, juntamente com as equipas do STK Starr Croatia (Croácia), PTE Peak Kalo-Meh (Hungria) e Top Spin Messina (Itália).

A equipa principal do CD São Roque qualificou-se para esta participação, com o terceiro lugar alcançado no Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina 2019/2020, sendo uma assídua participante nesta importante competição europeia.

"Como é conhecido, as equipas de Ténis de Mesa não competem oficialmente desde 25 de Outubro de 2020, tendo um significativo número de jornadas por disputar na 1ª Divisão Nacional, que acreditamos possa ser retomada em breve. Por essa razão e pela indecisão quanto à possibilidade de viajar até à Croácia, a Direção do CD São Roque achou por conveniente desistir da participação, evitando eventuais prejuízos desportivos e financeiros". pode ler-se no comunicado enviado há pouco pela Associação de Ténis de Mesa da Madeira (ATMM).

"A decisão foi transmitida à União Europeia de Ténis de Mesa e à Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, acreditando-se perceberem e aceitarem a decisão do clube, apesar de ser prejudicial para o clube e o Ténis de Mesa da Madeira. A equipa masculina do CD São Roque, tal como as equipas da ADC Ponta do Pargo, AD Galomar e CD 1º de Maio aguardam pela possibilidade de regressar à competição, registando-se um grande desfasamento quanto ao número de jogos por realizar, por forma a equilibrar a própria competição", pode ler-se ainda na nota enviada à comunicação social.