Chega pede "perdão das rendas" aos comerciantes do Mercado dos Lavradores

Os comerciantes do Mercado dos Lavradores, no Funchal, vivem momentos de “angústia”, não só pela situação pandémica que se vive há cerca de um ano, mas porque “foram notificados que a partir de Julho do presente ano, começarão a pagar as rendas dos seus espaços”, refere o núcleo concelhio do Funchal do Chega, depois de ter visitado o espaço na passada sexta-feira.

O partido recorda que a maior parte da facturação dos comerciantes do Mercado dos Lavradores depende do sector turístico e, por isso, deparam-se com quebras significativas na facturação.

Por isso, “repudia” a atitude “prepotente da CMF para com estes comerciantes que, apesar dos tempos difíceis, conseguiram manter a vida e o colorido deste símbolo emblemático da nossa cidade” e pede o “perdão total das rendas até Julho de 2021”

O Chega Madeira questiona ainda a Autarquia “onde é que irá aplicar os 5 milhões de euros que foram aprovados em assembleia municipal, sob o pretexto deste montante vir a mitigar os efeitos negativos no comércio do Funchal”, considerando “incompreensível” que a Câmara do Funchal “se venha a endividar sobre o pretexto de mitigar esta situação e por outro lado venha ‘atolar’ os comerciantes que ocupam os espaços municipais com rendas a dobrar”.

Os comerciantes pediram redução de renda, mas o pedido não foi atendido, recorda o partido, questionando se “é desta maneira que a Câmara Municipal do Funchal pretende mitigar as consequências catastróficas que a pandemia trouxe para estes comerciantes”.