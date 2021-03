Ventura reeleito presidente do Chega

Os cerca de 25 mil militantes do Chega elegeram hoje o presidente da Direção Nacional e os 400 delegados da III Convenção Nacional, sendo o líder demissionário, André Ventura, novamente candidato único, venceu sem surpresa.

Com mesas de voto nos 18 distritos continentais e nos dois arquipélagos, os membros do partido da extrema-direita parlamentar renovarão assim a confiança no jurista e antigo conselheiro nacional do PSD, de 38 anos, André Ventura.

O deputado único da força populista demitiu-se, uma segunda vez em menos de um ano, por não ter conseguido ficar à frente da ex-eurodeputada socialista Ana Gomes nem forçar o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, a uma segunda volta, nas Presidenciais de 24 de janeiro.