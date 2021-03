Aviso de agitação marítima e vento forte prolongado até às 18 horas de sábado

A Capitania do Porto do Funchal prolongou os avisos em vigor referentes ao vento forte e também em agitação marítima. Dadas as previsões atmosféricas, estes estão em vigor até às 18 horas de amanhã, sábado.

Por esses motivos, é recomendado que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

Vento: N/NW fresco a muito fresco, por vezes forte durante a noite.

Visibilidade: boa

Ondulação Costa Norte ondas NW 2,5 a 3 m, aumentando para 3 a 4 metros

Ondulação: Costa Sul: ondas SW 1 a 2 m.