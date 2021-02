Capitania actualiza aviso de agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 06 horas de terça-feira, para o Arquipélago da Madeira, depois de receber informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Assim, o vento deverá ser moderado a fresco, diminuindo gradualmente para fraco a bonançoso.

A visibilidade estará boa a moderada. A Capitania do Porto do Funchal já cancelou esta madrugada o aviso que vigorava para má visibilidade.

Na Costa Norte, esperam-se ondas de 3 a 4 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros.

Na Costa Sul, a ondulação prevê-se entre 2 a 3 metros, diminuindo para 1 a 2 metros a partir da tarde.