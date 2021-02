A Capitania do Porto do FUnchal cancelou o aviso de agitação marítima forte que vigorava para a Madeira, depois de receber novas informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Apesar do cancelamento do aviso, a capitania recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções e assegurarem as respectivas condições de navegabilidade.