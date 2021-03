Albuquerque destaca “trabalho excepcional” da Protecção Civil na Madeira

No Dia Internacional da Protecção Civil, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, enaltece o “trabalho excpecional” do Serviço Regional de Protecção Civil”, considerando que se trata de um serviço que tem “assegurado, de forma exemplar, a gestão dos serviços de emergência, proporcionando assistência e protecção a toda a população, especialmente em casos de catástrofe ou desastre”.

“Hoje, e uma vez mais, quero agradecer a todos os agentes de Protecção civil, que, na linha da frente, dão tudo de si, da forma mais altruísta, para chegar a quem deles precisa, colocando a vida dos outros acima de todas as prioridades”, escreveu o governante na sua página oficial de Facebook, enaltecendo a “dedicação, altruísmo, profissionalismo e perseverança” destes profissionais.