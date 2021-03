Erro na portaria publicada no JORAM atribui verba do futebol profissional às equipas amadoras

Uma 'gralha' nas duas portarias, publicadas hoje no Jornal Oficial da região (JORAM), fez com que os milhões atribuídos aos clubes profissionais de futebol, Marítimo e Nacional, fossem 'desviados' para as equipas não profissionais.

Um erro que iria atribuir, este ano, milhões de euros a equipas, do Marítimo e do Nacional que participassem em competições amadoras.

O Governo Regional alterou a portaria para apoio à participação em competições nacionais, mas o texto refere as "não profissionais". O 'não' será retirado do texto de correcção.