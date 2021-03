Madeira conta 50 novos casos e mais 194 recuperados

O relatório da Direcção Regional de Saúde indica que a Madeira passa a contar com 893 casos activos de covid-19, isto no seguimento dos 50 novos casos reportados hoje, bem como de mais 194 recuperados.

Até à data, a Madeira conta 64 óbitos associados a esta doença.

Entre os casos activos, 16 são casos importados e os restantes 877 são de transmissão local. De referir que, 45 pessoas encontram-se hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, sendo que 37 estão internadas em Unidades Polivalentes e 8 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19). Há ainda 16 pessoas a cumprir isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Por outro lado, as autoridades de saúde encontram-se a estudar 96 situações que estão relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM.

O mesmo relatório indica que 1.135 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo e 3.597 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.