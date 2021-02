Treinador do Nacional diz que "é sempre urgente" regressar às vitórias

O treinador do Nacional, Luís Freire, considerou hoje que "é sempre urgente regressar às vitórias", na véspera da receção ao Sporting de Braga, da 21ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Depois de uma série de quatro jogos seguidos sem perder, o Nacional perdeu as duas últimas partidas, na receção ao Farense e ante o Belenenses SAD, com o treinador a dizer que "é sempre urgente voltar às vitórias, em qualquer momento".

"É sempre importante pontuar e somar. Temos vindo de jogos com características diferentes. No último jogo [frente ao Belenenses SAD] dificilmente se podia jogar futebol, que é a realidade. Vínhamos também de uma série consecutiva de jogos e pagámos a fatura com o Farense. Mas isso são jogos do passado e já nada podemos fazer. Este jogo com o Braga é o mais importante, focando-nos no nosso crescimento, que temos de ter até ao fim do campeonato. Temos de querer ser mais competentes, em todos os momentos", disse.

Considerando que "o Nacional tem espaço para melhorar, quer defensivamente, quer ofensivamente", Freire considerou que o Braga é a "melhor equipa a jogar futebol em Portugal ofensivamente", o que não quer dizer "que seja a mais forte e a mais completa".

"[É uma equipa] Com uma ideia de jogo muito rica ao nível ofensivo, muito difícil de contrariar", disse, assegurando que o "Nacional se preparou para ir ao jogo para ganhar e para mostrar a sua capacidade e qualidade e meter o Braga em sentido".

Para Luís Freire, o "Nacional tem capacidade, quer ofensivamente, quer defensivamente, e, em contra-ataque, para provocar o erro, ferindo onde o Braga é mais fraco".

"O Nacional este ano enganou pouco. Raramente alterou a sua abordagem a um jogo completamente, o que não quer dizer que não tenha uma estratégia mais definida para um determinado jogo, tentando se ajustar em pequenas coisas, dar competitividade", afiançou.

O técnico dos insulares diz acreditar que "as equipas mais organizadas nos vários momentos do jogo, vão fazer mais pontos até ao fim", desejando que o Nacional "continue o seu caminho e alcance o seu grande objetivo que é alcançar a manutenção o quanto antes".

O técnico do Braga, Carlos Carvalhal, tem acentuado muito a grande sequência de jogos que a sua equipa tem tido, mas Luís Freire não acredita num adversário fragilizado.

"No último jogo fizeram muitas mudanças e com muita facilidade vão conseguir apresentar um onze que pensam ser o melhor, pois têm um plantel riquíssimo, mas é normal que se queixem da sobrecarga, pois só que passa por elas é que sabe", avaliou.

O Nacional, 11.º, com 21 pontos, recebe no domingo no Estádio da Madeira, no Funchal, a partir das 20:00, o Braga, terceiro com 43 pontos, em partida relativa à 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Hélder Malheiro da AF de Lisboa.