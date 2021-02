Câmara de Lobos entrega material de recolha animal aos bombeiros

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos recebeu, da parte da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, material destinado à recolha, protecção e transporte de animais errantes. No total, falamos de um investimento no valor de 1.700 euros. A autarquia vai também adquirir uma viatura para recolha de animais errantes.

"Fica assim salvaguardada a recolha de animais errantes feridos ou doentes na via pública, nos dias feriados, fins-de-semana e nos restantes períodos em que serviços da autarquia estão encerrados", explica a autarquia liderada por Pedro Coelho.

Entre o material entregue estão em laços de captura de animais, luvas de cabedal e para a captura de animais potencialmente perigosos, caixas de transporte, açaimes, taças de inox para alimentação e hidratação dos animais, mantas e leitor de chip. O município irá também fornecer ração para a alimentação dos animais recolhidos.

O vereador Leonel Correia da Silva, com o pelouro do Ambiente, aproveitou o acto de entrega deste equipamentos para revelar que a CMCL passará a dispor, a partir do segundo semestre deste ano, de uma viatura dedicada à recolha de animais errantes. "A viatura será movida a energia eléctrica e será adquirida ao abrigo de uma candidatura da autarquia ao Fundo Ambiental, estando neste momento a decorrer o processo de aquisição", indicou.