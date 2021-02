CMF disponibiliza contactos e serviços de entrega dos Mercados Municipais para apoiar comerciantes

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) está a disponibilizar, no site do Município do Funchal, informações sobre os contactos dos comerciantes que operam no Mercado dos Lavradores e no Mercado da Penteada, bem como dos respectivos serviços de entrega. O objectivo é "ajudar os comerciantes nas vendas e também a diminuir as deslocações e o tempo de espera dos clientes", explica a autarquia em nota de imprensa.

"Nos últimos meses temos sido abordados por diversos munícipes, e não só, que nos questionavam se os nossos mercados tinham um serviço de entrega ao domicílio e, neste contexto, reunimos com os comerciantes interessados em realizar este serviço para perceber de que forma poderíamos agilizar o processo, que era inexistente, e facilitar o contacto seguro e direito entre os comerciantes e os clientes”, sustenta a vereadora Dina Letra, que tutela os Mercados Municipais.

A informação disponibilizada pelo município permite, assim, às pessoas "fazer os seus pedidos através de casa e depois recolher em loja”, ajudando deste modo os comerciantes que não têm recursos para realizar a entrega ao domicílio.

Dina Letra recorda ainda que a estratégia de combate à pandemia da CMF já tem também no terreno a iniciativa 'Mercado em Casa', que entrega fruta e legumes aos idosos do nosso concelho e a pessoas com deficiência ou incapacidade.

"Com esta nova iniciativa estamos a estender o serviço de encomenda e entrega a toda a população interessada, continuando a promover novas soluções para ultrapassar a crise, dinamizando a economia local e ajudando os nossos comerciantes a venderem os seus produtos”.

Na lista de serviços disponíveis encontram-se, entre outros, a comercialização de produtos hortofrutícolas, comércio de peixe, venda de flores, venda de plantas suculentas e aromáticas, produtos de ervanária, chocolataria.

A lista completa, e respectivos contatos, pode ser consultada no site do Município do Funchal: