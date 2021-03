Exames de código e de condução retomados na Madeira a 8 de Março

O Governo Regional já decidiu que os exames de código e de condução poderão ser retomados a partir do próximo dia 8 de Março, segunda-feira, provas que desde 15 de Janeiro não se podiam realizar por força das medidas de contenção à COVID-19.

De acordo com a resolução n.º 135/2021 publicada em Jornal Oficial da Região, o Governo Regional determinou "a retoma, a partir do dia 8 de março, da realização de todas as provas teóricas e de provas práticas do exame de condução realizadas nos centros de exame da DRETT, bem como de todos os exames para obtenção de certificações profissionais realizados na DRETT, no respeito estrito pelas medidas de saúde pública, nomeadamente no que concerne à protecção individual e coletiva da sociedade", alerta.

A mesma resolução determinou ainda que os exames práticos da categoria A de motociclos podem ser retomados desde ontem, dia 2 de Março de 2021.