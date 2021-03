Cardeal Tolentino Mendonça é galardoado hoje em Coimbra

O cardeal José Tolentino Mendonça recebe hoje o Prémio Universidade de Coimbra, no valor de 25 mil euros, numa cerimónia que assinala também os 731 anos daquela instituição de ensino superior.

O prémio será entregue pelo reitor da instituição, Amílcar Falcão, que na quinta-feira, aquando do anúncio da atribuição, considerou Tolentino Mendonça "uma figura ímpar, uma pessoa da cultura, com uma visão social inclusiva" e destacou o cardeal "pela figura inquestionável que é no plano nacional e internacional".

Este ano, o Prémio Universidade de Coimbra, no valor global de 25 mil euros, será dividido em duas partes, sendo 10 mil euros para o vencedor e 15 mil euros para uma bolsa de investigação numa área que será determinada pelo vencedor.