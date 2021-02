Exposição permanente do Museu da Baleia reaberta ao público

O Museu da Baleia da Madeira voltou a abrir a exposição permanente ao público através de uma campanha de preços acessíveis. Assim, crianças até aos 11 anos têm entrada gratuita, jovens entre os 12 e os 17 anos ficam abrangidos pela tarifa de 5€, adultos com residência fora da Região têm um desconto de 10% e os residentes na Madeira têm um desconto de 50% na compra de um segundo bilhete.

O espaço cultural reabriu ainda ao público, de forma gratuita, a exposição temporária ‘30 Anos de Memórias’, concebida para assinalar os 30 anos de existência do Museu da Baleia da Madeira, situado no Caniçal.

A instituição está disponível para receber visitas noutros outros horários, mediante reserva antecipada, a com excepção da segunda-feira, dia em que o Museu está encerrado. O espaço funciona de terça a sexta-feira, entre as 13h e as 18h, e ao fim-de-semana das 13 às 17h, respeitando as normas de confinamento em vigor.